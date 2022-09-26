بريدة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واستستعد الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، لوضع التحضيرات النهائية لإطلاق ملتقى "صُناع العقار" في دورته الرابعة، الذي تنظمه الغرفة ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني، وبالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد، أن العمل جارٍ لإنجاز التجهيزات المتطلبة لانعقاد الملتقى، الذي سيقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، منوهاً بحرص سموه الدائم على متابعته ودعمه للفعاليات والبرامج التي تتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وبين أن ملتقى صُناع العقار يُعد من أهم الفعاليات والفرص التي تجمع أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص لرسم مستقبل العقار في المنطقة، مشيراً إلى أن الملتقى يسعى لإبراز الفرص الاستثمارية العقارية كافة في منطقة القصيم، وخصائصها النسبية، والتسهيلات التشريعية والتنظيمية المقدمة لها، لافتاً الانتباه إلى أن هناك قياساً لمستوى الاحتياجات اللازمة لها والعمل على زيادة مزاياها الجاذبة.وأشار الحميد إلى أن تفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في الملتقى، يهدف إلى زيادة فُرص نجاح المشاريع الاستثمارية في المجال العقاري بالقصيم، مضيفاً أن برنامج الملتقى الذي سيشارك فيه عددٌ من أصحاب المعالي والخبراء والمستثمرين يتضمن جلسات حوارية هادفة، ومعرضاً مصاحباً، وتوقيع عدة اتفاقيات وشراكات لإطلاق مشاريع حيوية ومبادرات اقتصادية بمنطقة القصيم.// انتهى //11:40ت م0053