الجزائر 30 صفر1440 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان أمس لدى اختتام اجتماعات الحكومة ومحافظي المناطق، تسجيل الاقتصاد الجزائري مؤشرات إيجابية تؤكد بداية تعافيه من الاختلالات، داعياً الوزراء والمسؤولين المحليين إلى تطليق المكاتب والخروج إلى الميدان لمتابعة مدى تنفيذ القرارات ونتائجها.وتحدثت عن إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن دعم الجزائر للطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لحصول فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.وعرجت صحف الاثنين على كلمة رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم من على منبر الأمم المتحدة مؤكداً فيها أن الإرهاب في منطقة الساحل ينطوي على أوجه قصور كبيرة تستحق التحديد، مرجعاً ما تواجهه مالي منذ العام 2011 إلى تداعيات الأزمات التي تعيشها المنطقة،مثل الأزمة في ليبيا،ما يستدعي إيلاء الموضوع أهمية وتسخير الوسائل اللازمة لوقف نقل السلاح وتنقّل الإرهابيين.// انتهى //11:47ت م0055