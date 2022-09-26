تبوك 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأقام نادي تبوك الأدبي أمس, احتفالًا باليوم الوطني للمملكة الـ 92، بحضور رئيس النادي الدكتور نايف الجهني، وعددٍ من الكتّاب والمثقفين، وذلك على مسرح النادي في صالة محمد عرفه الثقافية.وتضمن الحفل أمسية شعرية قدمها نخبة من شعراء المنطقة, وعرضاً للأفلام الفائزة في مسابقة النادي السنوية بمناسبة اليوم الوطني 92, إضافة إلى العرضة السعودية.// انتهى //11:48ت م0056