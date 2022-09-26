جيزان 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس، احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، وتستمر على مدى 5 أيام.وشهدت مدارس تعليم جازان مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، شملت تنفيذ فعالية "الراية" للتعريف بتقاليد العلم السعودي وطرق المحافظة عليه والعناية به، ورسمه وتلوينه ووضع عبارات وطنية للتعبير عن حب الوطن والولاء لقادته لدى الطلبة باستخدام البرامج التقنية الحديثة، وبرنامج "حب الوطن" الذي شمل الأناشيد الوطنية التراثية والرقصات الشعبية التي ينفذها الطلبة للتعريف بتراث المملكة وأهم معالمها.كما تضمنت الفعاليات تنظيم مسابقات في كتابة المقالة والرسم للتعبير عن الوطن ومشاريعه الحديثة، وبرامج لتعريف الطلبة برؤية المملكة 2030 وبرامجها ومبادراتها المختلفة ، إلى جانب منافسات وطنية رياضية للبنين والبنات.// انتهى //11:50ت م0057