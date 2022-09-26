الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسعقدت لجنة الانتخابات بجمعية الأطفال ذوي الإعاقة أمس اجتماعها الثاني للانتخابات المزمع عقدها في الربع الأول من عام 2023 لعضوية مجلس إدارة الجمعية للدورة الثالثة عشر، حيث بدأت في عملية فرز استمارات طلب الترشح.وكانت اللجنة قد فتحت باب الترشح من الأول من شهر أغسطس الماضي إلى الرابع عشر من شهر سبتمبر الحالي، ويتنافس المرشحون على 13 مقعداً هي إجمالي مقاعد مجلس الإدارة وفقاً للتنظيم الجديد للمركز الوطني للقطاع غير الربحي، على أن تُكمل اللجنة في الأيام القادمة عملية رفع الاستمارات المكتملة للجهة المشرفة على الانتخابات.وتتكون لجنة الانتخابات من عضو مجلس الشورى والمستشار القانوني الدكتور فيصل بن منصور الفاضل رئيساً، وعضوية عضو مجلس الشورى السابق الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير، وعضو شرف الجمعية عبدالله بن محمد آل الشيخ.// انتهى //11:51ت م0058