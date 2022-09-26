المدينة المنورة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأعلن تجمع ‏المدينة المنورة الصحي، اليوم، بدء العمل في مركز " وعيرة " الصحي للرعاية العاجلة، طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، لينضم لمراكز الرعاية العاجلة التي تم تدشينها في وقت سابق بالمدينة المنورة ومحافظة ينبع.وبين المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة بأن تدشين مركز وعيرة يهدف إلى توزيع مواقع مراكز الرعاية العاجلة جغرافياً بمختلف أنحاء المدينة المنورة بما يتوافق مع النمو السكاني، مبيناً أنه تم تجهيز المركز بكافة الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة؛ لتقديم خدمات طبية متكاملة للحالات ذات الخطورة البسيطة والمتوسطة من خلال عيادات طبية ومنطقة ملاحظة وأشعة تشخيصية ومختبرات طبية، بالإضافة إلى الوصفات الدوائية.وأشار إلى أن المركز يهدف إلى تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة وتقليص قوائم الانتظار بها، لتمكين المستفيد من تلقي الرعاية الطبية بوقت أسرع، وبجودة عالية.يوكان تجمع المدينة المنورة الصحي، قد أطلق مؤخرًا أربعة مراكز للرعاية العاجلة وهي: الهجرة والدعيثة والميقات بالمدينة المنورة ومركز السميري بمحافظة ينبع على مدار الساعة، ومراكز البدراني والأزهري على مدار 16 ساعة يومياً، ومركز نجود الطبي طيلة أيام الأسبوع ولمدة تسع ساعات.// انتهى //11:52ت م0059