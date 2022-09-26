الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسزار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة، والتقى الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين، بحضور الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الدكتور فوزي بخاري، وعدد من منسوبي الملحقية، وذلك ضمن برنامج زيارة معاليه إلى الولايات المتحدة.وخلال اللقاء رفع معالي وزير التعليم الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الدعم غير المحدود لقطاع التعليم والابتعاث؛ مؤكداً أن وزارة التعليم تعزز التعاون القائم بين المملكة والولايات المتحدة في مجالات تعليمية وبحثية عديدة، حيث إن الولايات المتحدة ضمن دول الابتعاث وفق الإستراتيجية الجديدة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية- حفظه الله - .وأبان معاليه أن الوطن يفخر بأبنائه وبناته المبتعثين وينتظر إسهاماتهم بعد التخرّج والحصول على الدرجات العلمية في دعم مسيرة تقدّم المملكة على كافة الأصعدة والمجالات، حيث إن المبتعث يعكس صورة مشرفة عن دينه ووطنه ومجتمعه، وهو خير سفير للمملكة في بلد الابتعاث؛ راجياً لجميع المبتعثين والمبتعثات حول العالم التوفيق والسداد.وتضمّن جدول أعمال اللقاء إطلاع وزير التعليم على أوضاع الطلاب والطالبات المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة، وأبرز التحديات والقضايا التي تواجههم، مع استعراض أهم مبادراتهم، وكذلك إجابة معاليه عن استفساراتهم ومناقشة مقترحاتهم وتطلعاتهم، إضافةً إلى الإطلاع على آليات سير العمل في الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة، وأبرز برامجها والخدمات التي تقدمها.// انتهى //11:59ت م0060