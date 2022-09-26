اليوم الوطني / أمسية شعرية وطنية في نادي جازان
الاثنين 1444/2/30 هـ الموافق 2022/09/26 م واس
جيزان 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واس
نظم نادي جازان الأدبي مساء أمس؛ أمسية شعرية احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، شارك فيها الشعراء: إبراهيم صعابي، وأحمد زقيل، وحسن صميلي، وشيخة حكمي، وذلك بقاعة الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي .
وتضمنت الأمسية نصوصاً شعرية تغنت بالوطن ومعاني الوفاء والولاء للقيادة الرشيدة، وأبرزت التاريخ العريق والحاضر الزاهر والمستقبل الطموح لبلادنا.
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12:00ت م
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