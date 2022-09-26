جيزان 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسنظم نادي جازان الأدبي مساء أمس؛ أمسية شعرية احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، شارك فيها الشعراء: إبراهيم صعابي، وأحمد زقيل، وحسن صميلي، وشيخة حكمي، وذلك بقاعة الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي .وتضمنت الأمسية نصوصاً شعرية تغنت بالوطن ومعاني الوفاء والولاء للقيادة الرشيدة، وأبرزت التاريخ العريق والحاضر الزاهر والمستقبل الطموح لبلادنا.// انتهى //12:00ت م0062