الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “جائزة معالي المحافظ للبحوث التطبيقية” في دورتها الأولى 2022، وهي جائزة تنافسية في البحث العلمي التطبيقي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في البحوث التطبيقية.وأوضحت نائبة المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال ريم بنت عبدالعزيز المقبل راعي مشروع جائزة معالي المحافظ أن الجائزة تهدف إلى توفير فرص تنافسية للمهتمين بالمجالات المطروحة ودعم التوجه الوطني لتعزيز البحث و الابتكار بشتى مجالاته وتحفيز الأولويات الوطنية للبحث والتطوير، حيث شهدت الجائزة ولله الحمد اقبالاً كبيراً من الباحثين الذين ينتمون لـ 24 جامعة و مركز بحثي من جميع أرجاء المملكة .وأشارت مدير عام البحوث والدراسات ومالك مشروع الجائزة الدكتورة صالحة آل شويل، إلى أن عملية التحكيم تمر بعدد من المراحل و تتم من خلال لجان تخصصية مكونة من محكمين متخصصين في المجالات البحثية للجائزة وهي الطاقة المتجددة والنظيفة، الغذاء والبيئة، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ، وقد وصل مجموع عدد البحوث المقدمة حتى الآن 117 بحثاً ، 60 منها ترشحت للمرحلة الثانية ،كما أنه سيتم إعلان النتائج النهائية وذلك من خلال الموقع الرئيسي للجائزة .// انتهى //12:03ت م0063