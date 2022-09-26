الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسرأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر الجاري.ورحب المهندس الراجحي في كلمته خلال الاجتماع بأصحاب المعالي الوزراء من دول الخليج في بلدهم الثاني المملكة، ناقلاً لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتوجيهاتهما بأهمية التكامل والتنسيق بين دول المجلس، مشيرًا إلى أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز الجهود وتبادل الخبرات والتجارب لدعم أسواق العمل الخليجية، ومواكبتها للأسواق العالمية.وأوضح معاليه أن هذا الاجتماع ينسق الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الخطط الطموحة لدول الخليج، من خلال تنفيذ مبادرات إستراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل وتوظيف المواطنين وإدماجهم في القطاع الخاص، ورفع مستوى جاذبيتها، مستعرضًا أبرز منجزات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الجانب ومبادراتها وبرامجها وإستراتيجية سوق العمل.وناقش أصحاب المعالي خلال الاجتماع عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها قرارات المجلس الأعلى في مجال العمل ونتائج لجنة دراسة تطوير الأعمال، ومذكرة المكتب التنفيذي بشأن إستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، ومذكرة المكتب التنفيذي بشأن التعاون الدولي وتجارب الدول الأعضاء. حضر الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وعدد من المسؤولين.// انتهى //12:43ت م0069