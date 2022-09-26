الدمام 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية وبالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، ضمن الخطة التشغيلية المشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم للبرامج الصحية المدرسية تجاه الاهتمام والتركيز على الطب الوقائي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وسعياً لتعزيز صحة أبنائنا الطلبة.وأشار تعليم الشرقية، إلى أبرز ملامح البرنامج وهو عبارة عن فحص استكشافي لطلبة الصف الأول والرابع الابتدائي وطلبة الصف الأول المتوسط وطلبة الصف الأول الثانوي، إلى جانب الكشف على جميع الطلبة في جميع الفصول كل 3 سنوات وبذلك يخضع الطالب للفحص 4 مرات منذ دخوله المدرسة وحتى إكماله للمرحلة الثانوية، حيث بلغ عدد الطلبة المفحوصين للعام الماضي 91585 طالباً.وأكدت الإدارة أن الهدف الرئيس من البرنامج هو الكشف المبكر لجملة من المشاكل الصحية للطلبة عن طريق إجراء عدد من الفحوص الطبية واحالتها لجهة الاختصاص مع تقديم التوعية الصحية اللازمة للطلبة وأولياء أمورهم وبناء قاعدة بيانات صحية للطلبة الذين تم فحصهم، مبينًا أن البرنامج يشمل الفحص الاستكشافي في عدة مكونات من بينها : التقصي عن التاريخ المرضى خاصة الأمراض المزمنة والإعاقات، واستكمال التطعيمات الأساسية، والكشف المبكر عن السمنة وزيادة الوزن والنحافة كتلة الجسم، وتسوس الأسنان، وحدة النظر، وضعف السمع، والاكتئاب، واضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتدخين، واعوجاج السلسلة الفقارية.// انتهى //12:57ت م0071