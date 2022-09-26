طريف 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسقدم مركز طب الأسنان التخصصي بطريف خدماته لـ 9180 مستفيداً في مختلف تخصصات طب الأسنان وذلك خلال النصف الأول من العام 2022م.وبلغ عدد المستفيدين من عيادات طب الأسنان لعلاج الجذور وعصب الأسنان 1956 مستفيداً، ومن عيادات جراحة الأسنان 2616 مستفيداً.واستفاد 2136 طفلاً من عيادات طب الأسنان للأطفال، و 1536 مستفيدًا من عيادات الاستعاضة السنية، كما بلغ عدد المستفيدين من عيادات أمراض اللثة 936 مستفيداً.// انتهى //13:00ت م0072