رام الله 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأدانت الرئاسة الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المرابطين فيه واعتقال عدد منهم.وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة:"إن اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدسـاته"، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انفجار الأوضاع ومزيد من التوتر والعنف.وأضاف أن قيام عدد من المستوطنين بالنفخ بالبوق عند بوابات المسجد الأقصى تحت بصر وسمع شرطة الاحتلال تصعيد خطير في مسلسل الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى، ومحاولة فرض أمر واقع جديد.وأكد أبو ردينة أن أبناء شعبنا لن يسمحوا بالمساس بالمسجد الأقصى أو تدنسيه بأي شكل من الأشكال، وسيقفون سدًا منيعًا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، محمّلا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته.// انتهى //13:11ت م0073