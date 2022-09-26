الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسوقعت غرفة الرياض، مذكرة تعاون مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، استهدفت تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين الطرفين، وتشجيع التعاون بين رجال وسيدات الأعمال، بهدف تحقيق المصالح المتبادلة وتقوية علاقات التبادل التجاري والتعاون بين الشركات في المملكة وهونغ كونغ.وتضمنت المذكرة، تعاون الطرفين في مجال تبادل المعلومات بشأن القضايا التجارية والاستثمارية والاقتصادية وبما يدعم الشركات في المملكة وهونغ كونغ المهتمة بتنمية الأعمال التجارية في سوق كل طرف، وتقديم الدعم الملائم للمشاركة في المناسبات والأنشطة المختلفة، وللوفود أو بعثات التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي.وشملت مجالات التعاون التي تضمنتها المذكرة، المنتجات الزراعية، والخدمات التجارية والمهنية، والأزياء والإكسسوارات، والتمويل، والمواد الغذائية ، والملبوسات ، وتقنية المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية والتطوير العقاري، والملكية الفكرية، ومنتجات الأحجار الكريمة والمجوهرات، والخدمات اللوجستية والتوزيع والموارد الطبيعية.كما اتفق الطرفان، على الترويج للمنتجات السعودية في السوق الدولية بالاستفادة من الحلول المتكاملة للمجلس بما في ذلك المعارض التجارية، والمنشورات المطبوعة وأن يساعد الطرفان المصنعين والمصدرين في السعودية على التواصل مع مقدمي الخدمات المعنيين في هونغ كونغ من خلال منصات المجلس لدعم احتياجاتهم التجارية.// انتهى //13:11ت م0074