الدمام 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسناقش تعليم المنطقة الشرقية ممثلاً بتعليم محافظة القطيف خلال اجتماعه اليوم، إنشاء مدارس حديثة وسط المخططات الجديدة بالمحافظة، تواكب التمدد العمراني ورؤية المملكة في التوسع في مجال التعليم.وبحث الاجتماع برنامج فصول الموهوبين، ورعاية حفل المتفوقين والمتفوقات، واحتياجات المحافظة من المشروعات والخدمات التعليمية لمدارس البنين والبنات، والتوسع في بناء مدارس وما تحتاج إليها لمواجهة الزيادة السكانية المطردة.// انتهى //13:24ت م0076