عمّان 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم الانتهاكات المتصاعدة والمستمرة التي يقوم بها المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمته بحماية مكثفة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، تصاعد وتيرة الانتهاكات، وما يرافقها من ممارسات استفزازية في حرم المسجد، والمقابر الإسلامية المحيطة به التي تعتبر وقفاً إسلامياً، فضلاً عن فرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد، خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.وأكد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاهاً خطيراً، ينذر بالمزيد من التصعيد الذي تنعكس تبعاته على الجميع، مطالباً إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.// انتهى //13:28ت م0077