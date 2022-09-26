الكويت 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 05ر60 نقطة ليبلغ مستوى 04ر7184 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 83ر0 %.وتم تداول 5ر232 مليون سهم عبر 17606 صفقات نقدية بقيمة 12ر74 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر8 نقاط ليبلغ مستوى 45ر5409 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 % من خلال تداول 9ر118 مليون سهم عبر 6119 صفقة نقدية بقيمة 17ر12 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر88 نقطة ليبلغ مستوى 03ر8033 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر1 % من خلال تداول 5ر113 مليون سهم عبر 11487 صفقة بقيمة 9ر61 مليون دينار .في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيس 50) 9ر39 نقطة ليبلغ مستوى 41ر5584 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 72ر0 % من خلال تداول 7ر105 ملايين سهم عبر 4757 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 ملايين دينار .// انتهى //13:39ت م0079