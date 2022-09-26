الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساستضافت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في مقر (موطن الابتكار™)، الاجتماع الثالث عشر للمجلس التنفيذي لمبادرة "نساندTM"، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي للمبادرة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.وركز الاجتماع على تطوير مبادرة "نساندTM" بما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030، وناقش سُبل دعم المستثمرين ورواد الأعمال بما يعزز من نمو المحتوى المحلي إلى جانب خطة العمل الخاصة بالمبادرة، ودعم التقنيات الواعدة لمساعدتها في تحقيق النمو المستقبلي.وبعد انتهاء الاجتماع؛ زار أعضاء المجلس مرافق (موطن الابتكار™) بعد الانتهاء من التحديثات الأخيرة، كما تم توقيع عقد مشتريات لتزويد "سابك" بالمنصات البلاستيكية المسطحة (الطبليات البلاستيكية) مع آي بلاست السعودية، أحد خريجي مبادرة "نساند™"، وذلك للاستخدام الصناعي.وأسهمت جهود "نساند™"، في تنمية المحتوى المحلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 11.4 مليار ريال عبر المشاريع المتخرجة في المبادرة، وبلغ إجمالي المشتريات من السوق المحلية للمنتجات الوطنية والخدمات 38.6 مليار ريال ، وتوفير أكثر من 15.5 ألف وظيفة، وتقديم أكثر من 73 ألف ساعة تدريب للقوى العاملة.وتسعى مبادرة "نساندTM"، إلى بناء القيمة من خلال تعزيز قاعدة الموردين ذوي القدرات التنافسية في مجال التصنيع والخدمات، وتطوير قوة عاملة عالية الجودة من خلال التعلم، وتوفير فرص عمل مناسبة لتنمية الاقتصاد.// انتهى //13:47ت م0081