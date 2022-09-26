أبها 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأقام مستشفى أبها للولادة والأطفال، مبادرة " أعرف أرقامك" وذلك في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد بأبها.وهدفت المبادرة إلى توعية الطالبات بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر على صحة الفرد وتشمل معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم، حيث بلغ عدد المستفيدات أكثر من ١٥٠ طالبة.// انتهى //13:47ت م0082