عام / مستشفى أبها للولادة والأطفال يقيم مبادرة "أعرف أرقامك"
الاثنين 1444/2/30 هـ الموافق 2022/09/26 م واس
أبها 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واس
أقام مستشفى أبها للولادة والأطفال، مبادرة " أعرف أرقامك" وذلك في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد بأبها.
وهدفت المبادرة إلى توعية الطالبات بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر على صحة الفرد وتشمل معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم، حيث بلغ عدد المستفيدات أكثر من ١٥٠ طالبة.
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13:47ت م
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