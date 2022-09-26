عرعر 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم حفل إدارة التعليم بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني 92.وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لمدير التعليم عثمان العثمان .وشهدت احتفالية اليوم الوطني عرضاً وثائقياً بعنوان " مسيرة وطن " وقصيدة شعرية ، و"أوبريتاً" إنشادياً بعنوان "رؤية وطن "، بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات في تعليم الحدود الشمالية.// انتهى //13:50ت م0083