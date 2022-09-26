المجمعة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأقامت جامعةُ المجمعة احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين، وذلك في المسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية بالمجمعة، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة, وعدد من مديري الدوائر الحكومية ورؤساء المراكز في المحافظة والأهالي ومنسوبي الجامعة.واشتمل الحفل على عرض برومو يحكي عن الجامعة في اليوم الوطني عرض فيه عددٌ من اللقطات للاحتفالات السابقة والإنتاج الإعلامي الذي تمّ، كما شمل لقطات من الأفلام الوطنية التي تم عرضها في السنوات الماضية، تلاه عرض بعنوان "أجيال صنعوا التاريخ", كما اطلع الحضور على عرض بعنوان "التعليم ومواكبة التطور"، تم من خلاله استعراض ما تحقق من إنجازات في مجال التعليم، وما صدر من قرارات تاريخية.وفي نهاية الحفل كرم المحافظ المتقاعدين من منسوبي الجامعة.// انتهى //14:55ت م0110