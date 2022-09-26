طرابلس 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في نيويورك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 تشابا كوروشي.وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المنفي بحث مع كوروشي آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا خاصة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني وخطوات المجلس الرئاسي الليبي في مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه منذ بداية عمله.وأشارت إلى ن كوروشي أكد خلال اللقاء دعم الأمم المتحدة للاستقرار في ليبيا من خلال انتخابات حرة وشفافة.// انتهى //14:55ت م0111