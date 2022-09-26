مقديشو 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأعلن الجيش الصومالي تدميره قواعد تابعة لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عملية عسكرية نفذها في بعض المناطق والقرى التابعة لمدينة واجد بمحافظة بكول.وأشارت المصادر إلى أن عناصر مليشيات الشباب الإرهابية فرت من تلك المناطق على إثر وصول قوات الجيش إلى المنطقة.وتشهد عدة محافظات صومالية عمليات عسكرية يقودها الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين للقضاء على فلول مليشيات الشباب.// انتهى //14:55ت م0112