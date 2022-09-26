واغادوغو 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسلقي أربعة أشخاص بينهم جنديان مصرعهم اليوم في هجوم تعرضت له أمس دورية عسكرية بين "ساكواني" و"سامبييري" شرق بوركينافاسو.وأفاد الجيش في بوركينافاسو في بيان، أن جنديين قتلا ومعاونين مدنيين في الهجوم ، مشيراً إلى أن الهجوم وقع في إقليم "تابوا" بشرق بوركينافاسو قرب الحدود مع دولتي النيجر وبنين، وأن بعض المهاجمين قتلو فيه.// انتهى //14:57ت م0113