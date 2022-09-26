حائل 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد بن عبد الله المرشد، وعدداً من أعضاء اللجنة، بحضور رئيس غرفة حائل هاني الخليفي.وأكد سموه أهمية هذه الزيارات واللقاءات في تطوير القطاع العقاري في منطقة حائل وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع بما يخدم تطوير وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية، منوهاً بما تقدمة المنشآت العقارية من برامج لدفع عجلة التنمية العمرانية.كما جرى خلال الاستقبال بحث تعزيز فرص الاستثمار العقاري بالمنطقة والاستفادة منها في القطاع العقاري والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والمميزات الجاذبة للاستثمار والمقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة.// انتهى //15:01ت م0114