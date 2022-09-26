الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساحتفلت مدينة الملك عبدالله للطالبات اليوم , باليوم الوطني 92 الذي تضمن فعاليات ثقافية وتراثية وفنية متنوعة نظمتها الإدارة العامة للإعلام والاتصال، بحضور وكيلة جامعة الإمام لشؤون الطالبات الدكتورة نوف بنت عبدالعالي العجمي وعدد من صاحبات السمو ومسؤولات الجهات الحكومية وعميدات ووكيلات الجامعة وعضوات الهيئتين التعليمية والإدارية.وتضمن الحفل كلمة لوكيلة الجامعة لشؤون الطالبات أكدت فيها أن الجامعة ساعية لتحقيق رؤيتها الطموحة لمشاريع عملاقة عكست مفهوم الأنسنة التي تنقل المواطنين والقاطنين إلى مستوى أرقى في العيش المستدام، والدور المحوري في الناتج المحلي والعالمي على جميع الأصعدة.وتوالت فقرات الحفل بمشاركة معهد تعليم اللغة العربية بقصيدة وطنية بعنوان (مجدٌ مؤثل) ألقتها الدكتورة لمياء العقيل، ثم مشاركة لكلية الإعلام والاتصال عبارة عن لوحة فلكلورية وطنية عن الوطن، كما شاهد الجميع عرضاً مرئياً بعنوان (حكاية وطن) من إعداد عمادة القبول والتسجيل.وصاحب الحفل معرض شارك فيه عمادات وإدارات الجامعة، وندوة وطنية بعنوان (السعودية مسيرة تنمية وعطاء) بإدارة وكيلة كلية العلوم الاجتماعية الدكتورة سارة الرويس، حيث تحدثت في المحور الأول وكيلة المعهد العالي للدعوة والاحتساب الدكتورة أمل الشهراني بورقة عمل بعنوان (أثر الانتماء والمواطنة في تحقيق الأمن الفكري) ، كما شاركت في ذات المحور المشرفة على إدارة شؤون الطالبات بوكالة الجامعة بشؤون الطالبات الدكتورة صيته فهد العنزي بورقة عمل بعنوان (دور المؤسسات الإعلامية في تعزيز الأمن الفكري والهوية الوطنية).وتناول المحور الثاني عن التنمية والعطاء حيث سلطت وكيلة كلية الشريعة والأستاذ المساعد بقسم الفقه بالكلية الدكتورة هناء الماضي الضوء على الأنظمة العدلية ودورها في التنمية من خلال إعطاء لمحة في تطور الأنظمة العدلية في المملكة، ودور وزارة العدل في تحقيق أهداف التنمية، تطور المنظومة القضائية، وتطوير الأدوات الرقابية، والأنظمة العدلية الإلكترونية "ناجز" والتحول الرقمي، وشاركت في ذات المحور أيضاً أستاذ علم الاجتماع المشارك الدكتورة أسماء التويجري بورقة عمل بعنوان " القطاع الثالث"، ثم تم تكريم المشاركات في الندوة.// انتهى //15:08ت م0116