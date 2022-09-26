الباحة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم، رئيس المجلس التأسيسي للتجمع الصحي بمنطقة الباحة الدكتور عبدالرحمن المعمر، ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني.واطلع سموه خطة وأهداف التجمع الصحي انطلاقاً من برامج التحول المؤسسي لوزارة الصحة لتحقيق رؤية المملكة 2030.ونوه بخطوة الوزارة لتحقيق التحول المؤسسي الذي تسعى إليه القيادة الرشيدة وتطوير وتحسين الخدمات الطبية وتقديمها بشكل مطور ليستفيد منها الجميع، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير ورفع مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم.وأكد سمو أمير الباحة أهمية جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في القطاعين العام والخاص.// انتهى //15:14ت م0119