الباحة 30 صفر 1444هـ الموافق 26 سبتمبر 2022م واسناقش صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أعمال ومشروعات مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة وخططها المستقبلية.جاء ذلك خلال اجتماع سموه بالإمارة اليوم، بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني، وعدد من منسوبي صحة الباحة.وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على المشاريع القائمة والمنفذة وخطط تغطية المحافظات، وكذلك المشاريع المتعثرة، التي ستنفذ وفق نُظم متابعة غرفة العمليات لمتابعة مشاريع المنطقة بالإمارة، كما تم استعراض الأعمال المنفذة من قبل الشؤون الصحية بالمنطقة .وبين الدكتور الشهراني أن صحة الباحة استطاعت وفق التحليل العام للمؤشر الذي عرض على سموه العمل على 30 مشروعا تطويريا صحيا في المنطقة بتكلفة بلغت ما يقارب 240 مليون ريال .وأكد سموه ضرورة تنفيذ المشروعات الصحية بالمنطقة وحل المتعثر منها للاستفادة منها وضمان دخولها للخدمة بما يخدم أهالي ومقيمي المنطقة، مطالبًا بوضع خطة زمنية لكل مشروع والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة.// انتهى //15:16ت م0120