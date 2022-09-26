الدمام 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسنظمت غرفة الشرقية بمحافظة القطيف أمس، ورشة عمل استضافت خلالها مدير الثروة النباتية بفرع وزراه البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة زكي بن أحمد آل عباس، استعرض خلالها الخدمات التي يقدمها الفرع للمزارعين والمربين والصيادين.وأوضح آل عباس أن الوزارة تقدم خدمات إرشادية زراعية ذكية تشمل خدمات التعرف الذكي على الأمراض النباتية ومعالجتها، وتحاليل العينات الزراعية، والمرشد الآلي الذكي، والاطلاع على الأسواق المركزية، وتنبيهات الطقس، والتعرف على أفضل التجارب العالمية والتفاعل صوتياً ومرئياً مع المرشدين الزراعيين، وتعقب القافلة الإرشادية الزراعية.ولفت إلى أن المملكة حصلت على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022م، بعد تحقيقها المرتبة الأولى من فئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية، حيث تقدم الوزارة حالياً أكثر من 180 خدمة إلكترونية تسهل على المزارع والمربي والصياد التواصل معها أو أحد فروعها.وبين أن الوزارة تنفذ برنامجاً للممارسات الزراعية السليمة "الجاب السعودي"، ويهدف إلى توفير وتحسين استهلاك مياه الري في الزراعة من خلال استخدام طرق الري الحديثة، وترشيد استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، وزيادة استخدام الأسمدة العضوية، من خلال قدرتها على الاحتفاظ بمياه الري، إلى جانب تشجيع زراعة المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية، وفتح منافذ تسويقية جديدة داخلية وخارجية لهم، وتحسين ظروف العمل والعمال.// انتهى//15:19ت م0121