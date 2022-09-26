السيح 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساحتفت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، تحت شعار "هي لنا دار"، وذلك بمقر الجامعة الرئيس في مدينة السيح، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الطلحي، ووكلاء الجامعة وعمدائها.وتضمنت فعاليات الحفل العديد من الفقرات منها، عرض فيلم وثائقي بعنوان "قمة وهمة" يحكي أهم مبادرات وأبرز مشاريع رؤية المملكة 2030 كمشروع نيوم والبحر الأحمر وبوابة الدرعية ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وغيرها من المشاريع الكبرى.تلا ذلك تقديم أوبريت "وطن الشموخ" بلوحة غنائية قدمها طلاب السنة التحضيرية، عبروا خلاله عن حب الوطن، واستعراض تاريخ المملكة في وما تعيشه المملكة من استقرار وازدهار ونهضة شاملة في ظل الجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة، ثم اختتم الحفل بالعرضة السعودية.يذكر أن فعاليات الاحتفاء شملت إقامة معرض للحرف اليدوية يجسد التاريخ والحضارة والتراث السعودي ويحكي حقبة من الزمن، ويشتمل على عرض للمقتنيات الأثرية القديمة المتعلقة بالتراث والموروث الشعبي السعودي وجانباً من المأكولات الشعبية السعودية، بالإضافة إلى معرض لصور أبرز المشاريع الكبرى لرؤية المملكة 2030.// انتهى //15:24ت م0123