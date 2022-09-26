الخرطوم 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 14 طنًا من السلال الغذائية في محلية سنكات بولاية البحر الأحمر السودانية بمحلية سنكات التابعة لولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 1.336 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة في سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م.// انتهى //16:23ت م0148