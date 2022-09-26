القاهرة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 100 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 3ر687 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر37 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 68ر0 % ليبلغ مستوى 8ر9827 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط "إيجي إكس 70" بنسبة 56ر1 % ليبلغ مستوى 61ر2243 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 15ر1 % ليبلغ مستوى 32ر3176 نقطة.// انتهى //16:38ت م0150