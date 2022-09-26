لندن 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسسجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا يعد أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عام 1971، ليصل إلى 1.0327 دولار؛ نتيجةً لأضخم تخفيضات ضريبية تقدم عليها بريطانيا منذ 50 عاماً.وأكد وزير الخزانة البريطانية كواسي كوارتنغ وجود مزيد من التخفيضات الضريبية، منها حزمة تدابير داعمة قيمتها 45 مليار جنيه إسترليني, مبينًا أنه من الضروري للغاية أن يكون لدى الحكومة البريطانية خطة نمو طويلة الأجل.// انتهى //16:38ت م0151