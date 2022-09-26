الدمام 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة علي العليوات، قراراً بقبول الاحتجاج المقدم من نادي الخويلدية، على خلفية مشاركة لاعب نادي الهداية "هشام شهاب"، في مباراتهم ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022م, حيث إن اللاعب صدر بحقه قرار مسبق بالإيقاف حتى إشعار آخر.وقررت اللجنة -استناداً على اللائحة الفنية والمسابقات بالاتحاد وبناءً على الفقرة السابعة من المادة رقم (22) والفقرة الثامنة من المادة (26)- قبول احتجاج نادي الخويلدية شكلاً وموضوعاً, وعدّ نادي الهداية خاسراً للمباراة بنتيجة (12-0), ومضاعفة عقوبة اللاعب "هشام شهاب" بزيادة (3) مباريات تضاف إلى ما تبقى من عقوبته السابقة (5 مباريات)، وعدم مشاركته حتى الانتهاء من عقوبة الإيقاف وسداد الغرامة المالية (1500 ريال), وإعادة رسوم الاحتجاج إلى نادي الخويلدية, موضحةً أن القرار قابل للاستئناف.// انتهى //16:47ت م0153