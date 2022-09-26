الرياض 30 صفر1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم مذكرتَيْ تفاهم، إحداهما مع شركة "تكافل الراجحي"، والأخرى مع مؤسسة "عُمرها"، وذلك برعاية معالي نائب الوزير المهندس عبدالله بن محمد البدير.وهدفت الاتفاقية مع شركة "تكافل الراجحي" إلى توفير خيارات وحلول لمستفيدي برنامج "سكني" لرفع مستوى الوعي بأهمية التخطيط المالي ومساعدة المستفيدين على تنمية مدخراتهم لتسهيل تملك المسكن الأوّل.ومثل الوزارة وكيل الوزارة لتمكين المستفيدين والدعم السكني أيمن بن محمد صالح، فيما مثل شركة الراجحي تكافل الرئيس التنفيذي محمود بن سليم دحدولي. في حين هدفت اتفاقية الوزارة مع مؤسسة "عُمرها" إلى إيجاد تعاون إستراتيجي، بالمشاركة في الأعمال والخدمات التطوعية المرتبطة بالشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورفع مستواها لبناء شراكات مجتمعية فعّالة ترفع من كفاءة الخدمات من خلال الجهات الاختصاصية ذات العلاقة.وقد مثل الوزارة وكيل الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية المهندس أحمد بن علي القرعاوي، فيما مثل مؤسسة "عُمرها" محمد بن صقر الودعاني.وشملت الاتفاقية بين الوزارة ومؤسسة "عُمرها" إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز التطوع، ودعم ذلك بالمتخصصين والفنيين من الكوادر الوطنية بما يحقق نموها واستدامتها وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة والمؤثرة في تفعيل برامج التطوع التخصصية واستدامة الأعمال في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتفعيل مسار تسويقي مشترك بين الطرفين بهدف تعزيز التطوع التخصصي بين "البلدية والقروية والإسكان" و"وزارة التعليم".وجاء توقيع المذكرتين ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض مشروعات مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من 24 إلى 28 سبتمبر 2022 في العاصمة الرياض.// انتهى //16:52ت م0155