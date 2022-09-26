القاهرة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأدانت مصر الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى التي تقوم بها عناصر متطرفة يهودية على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن استمرار الممارسات الاستفزازية في محيط المقدسات الإسلامية بالحرم القدسي الشريف يزيد من حالة الاحتقان ويؤجج العنف، ويضع المزيد من المعوقات أمام الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام، كما يقوض من فرص تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين.// انتهى //16:55ت م0158