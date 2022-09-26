الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسيشارك الهلال والنصر في بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة بعد اعتماد المكتب التنفيذي الآسيوي التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة إقامة بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة بطريقة الذهاب والإياب بدلًا من الطريقة السابقة المجمعة، وحدد موعد انطلاقها يوم 19 ديسمبر 2022م وتقسيم الأندية المشاركة في تصفيات البطولة حسب التوزيع الجغرافي (شرق وغرب آسيا)، وقُسِّمت دول غرب لآسيا إلى مجموعتين: إحداهما تمثل منطقة الخليج، والأخرى باقي دول غرب آسيا، وتضم كل مجموعة 8 أندية، ويشارك نادي الهلال بوصفه بطلاً للدوري ونادي النصر وصيفًا لبطل الدوري، إلى جانب أبطال البحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت، ووصيف بطل الدوري لأصحاب المركزين الأول والثاني من آخر بطولة خليجية للأندية التي حققها الكويت الكويتي، والمركز الثاني للنصر السعودي، ثم المقعدين الإضافيين لبطولة غرب آسيا ستكون من نصيب السعودية والكويت.ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل من منطقة الخليج وغرب آسيا إلى الدور النهائي لبطولة غرب آسيا، بالإضافة إلى بطل الدوري الكازاخستاني والدوري الهندي في بطولة مجمعة.من جانب آخر، يزور المملكة اليوم الاثنين مسؤول المسابقات في المكتب التنفيذي الآسيوي السيد رافي كاسبيان لعقد اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة وممثلي المملكة ناديي الهلال والنصر لمناقشة تفاصيل البطولة، وزيارة المنشآت الرياضية التي تقام عليها مباريات البطولة.// انتهى //16:56ت م0159