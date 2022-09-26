إسلام آباد 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون التجارية والاقتصادية دلاور سيد، وذلك على هامش الاجتماع السابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، بأن الجانبين بحثا خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين باكستان والولايات المتحدة، إلى جانب استعراض الخسائر التي خلفتها الفيضانات الحالية في باكستان، وما نتج عنها من تحديات تهدد الاقتصاد الباكستاني.// انتهى //17:11ت م0161