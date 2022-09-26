الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساستقبلت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في مكتبها اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه، بحضور معالي نائب رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، وعدد من المسؤولين في الهيئة.وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين ، لا سيما في مجال حقوق الإنسان وسبل تنميته وتعزيزه.واستعرضت الدكتورة التويجري، جهود القيادة الرشيدة - أيدها الله -، في دعم وحماية حقوق الإنسان، والتطورات التي تشهدها المملكة في هذا المجال في ظل رؤية 2030.// انتهى //17:25ت م0164