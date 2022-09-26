الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسعقد وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثامن، في الرياض اليوم , برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي (رئيس الدورة الحالية)، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها: قرارات المجلس الأعلى في مجال العمل ونتائج لجنة دراسة تطوير الأعمال، ومذكرة المكتب التنفيذي بشأن إستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، ومذكرة المكتب التنفيذي بشأن التعاون الدولي، وتجارب دول مجلس التعاون.كما بُحِثت الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الخطط الطموحة لدول مجلس التعاون، من خلال تنفيذ مبادرات إستراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل وتوظيف المواطنين وإدماجهم في القطاع الخاص، ورفع مستوى جاذبيتها.// انتهى //17:47ت م0165