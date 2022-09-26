تونس 30 صفر 1444هـ الموافق 26 سبتمبر 2022م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر اليوم، في افتتاح معرض تونس الدولي للعمرة المقام بالعاصمة تونس، بحضور معالي وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي، ومعالي وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين.ويشارك في المعرض ـ الذي يستمر يومين ـ حوالي 40 وكالة سفر من المملكة العربية السعودية، ومشاركين من تونس، والجزائر، وليبيا.ويعد المعرض مناسبة لالتقاء الفاعلين في قطاع العمرة بتونس والجزائر وليبيا مع نظرائهم من المملكة خاصة بعد رفع القيود الصحية المتصلة بجائحة (كوفيد ـ 19).// انتهى //18:09ت م0166