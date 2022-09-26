الخبر 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساختتمت اليوم العروض الجوية بمحافظة الخبر التي أقيمت ضمن فعاليات واحتفالات المحافظة باليوم الوطني 92، حيث شارك صقور ومقاتلو القوات الجوية الملكية السعودية فرحة أبناء الأحساء وقدموا عروضهم الجوية وتشكيلاتهم الفنية وسط أجواء من الإثارة والإعجاب.كما قدم صقور ومقاتلو القوات الجوية الملكية السعودية عروض الطائرات المطلية، وعدة تشكيلات استعراضية وعروض الألوان وغيرها التي جذبت أنظار الجميع من كبار وصغار وهم يشاركون في الاحتفاء باليوم الوطني 92 .وتأتي هذه الفعالية بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه ووزارة الدفاع .// انتهى //18:10ت م0167