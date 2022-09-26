الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسعقد وزراء الشؤون - التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم، اجتماعهم الثامن، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي (رئيس الدورة الحالية)، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.ونُوقِش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين بشأن القانون(النظام) الاسترشادِ الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون (النظام) الاسترشاد الموحد للعمل التطوعي، والتصور المقترح للاحتفال سنوياً بيوم الأسرة الخليجية، بالإضافة إلى مناقشة التصور الخاص بالعمل الخليجي المشترك في شؤون المرأة بدول المجلس.كما استُعرِض الموضوع المقدم من المملكة العربية السعودية بشأن مبادرة السبت البنفسجي الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومقترح دولة الكويت في إعداد مشروع لجائزة خاصة للمبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون.// انتهى //18:29ت م0169