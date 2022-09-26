الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساختتمت اليوم أعمال اجتماعات اللجان الوزارية (للخدمة المدنية، العمل، الشؤون/التنمية الاجتماعية) بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي رأسها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي،واستضافت دورتها الحالية المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء والوفود المشاركة من الدول الخليجية الشقيقة.وناقشت الاجتماعات الموضوعات المتعلقة بالقطاعات المشاركة، ومن أبرزها: قرارات المجلس الأعلى في مجال العمل، ونتائج لجنة دراسة تطوير الأعمال في لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، ومذكرة المكتب التنفيذي بشأن إستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، ومذكرة المكتب التنفيذي بشأن التعاون الدولي وتجارب الدول الأعضاء، أما في قطاع الشؤون/التنمية الاجتماعية ناقش أصحاب المعالي الوزراء قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين بشأن القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي، وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ (150) بشأن النظام الداخلي للجان الوكلاء واللجان الفنية وفرق العمل، ويوم الأسرة الخليجية، والمهرجان المسرحي الخليجي السادس، والتصور الخاص بالعمل الخليجي المشترك في شؤون المرأة بدول المجلس، أما في مجال الخدمة المدنية فقد نوقشت إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية.يذكر أنه أقيم ضمن اجتماعات اللجان الوزارية حفل تكريم المشروعات والشخصيات الرائدة في مجالات العمل والتنمية/ الشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية، إضافة إلى تكريم المشاريع الصغيرة والمتميزة والشركات المتميزة في مجال الإحلال والتوطين.// انتهى //18:59ت م0179