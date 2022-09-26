الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسواصل المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، استعداداته لمباراة المنتخب الياباني، الأربعاء المقبل، في افتتاح مبارياتهما ببطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة في المدة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.وأدى (أخضر الصالات) -اليوم- تدريباته على صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد على انتهاج الخطة التي سيلعب بها مباراة اليابان، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على نصف الصالة.من جهة أخرى، تعقد اللجنة المحلية والمنظمة لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات -غدًا- اجتماعًا تنسيقيًا بكل وفود المنتخبات المشاركة ومناقشة تعليمات ولوائح البطولة، سواء الفنية والتسويقية والإعلامية والتحكيمية والانضباطية والأمنية، بالإضافة إلى تحديد ألوان أطقم المنتخبات خلال مباريات البطولة.هذا وسيعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات أندرو بلازا -غدًا- مؤتمرًا صحفيًا سيتحدث عن جاهزية واستعدادات المنتخب لمباراة نظيره المنتخب الياباني.// انتهى //18:59ت م0180