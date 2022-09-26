الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسيطمح المنتخب السعودي لكرة القدم إلى تحسين أدائه عندما يلاقي نظيره الأميركي -غداً- في مباراة دولية ودية على ملعب "نويفا كوندومينا" في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم في قطر.ويلعب الأخضر الذي بلغ نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما يلعب المنتخب الأميركي في مجموعة ثانية تضم منتخبات إنكلترا وويلز وإيران.وكان المنتخب السعودي قد تعادل مع الأكوادور سلباً الجمعة، بينما خسر المنتخب الأميركي أمام نظيره الياباني صفر-2 في اليوم عينه.وسبق للمنتخبين السعودي والأمريكي أن تقابلَا 6 مرات، منها مباراتان في كأس القارات و4 وديات، فاز الأخضر في مباراتين والمنتخب الأمريكي في ثلاث وتعادلَا مرة واحدة.// انتهى //19:00ت م0181