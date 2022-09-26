الدمام 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه, اليوم, العميد ركن ناصر بن كحيلان القباني قائد القوة الثالثة لقوات الأمن الخاصة بالمنطقة بمناسبة تعيينه في منصبه.وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية القباني بالتعيين متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.// انتهى //19:00ت م0182