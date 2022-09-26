الخرطوم 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسالتقى عضوَا مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق أول ركن ياسر العطا بالقصر الجمهورى اليوم، بالمبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر والمبعوث البريطاني للقرن الأفريقي والبحر الأحمر سارة مونتجومري، كل على حدة، بحضور السفير البريطاني لدى السودان جايلز ليفر.وتناول اللقاءان التطورات السياسية بالبلاد، واطّلع المبعوثان على الجهود المبذولة لتحقيق التوافق السياسي بين القوى السياسية.وشدد عضوا مجلس السيادة خلال اللقاءين على خروج المؤسسة العسكرية من الحوار السياسي، وأكدَا أنها ليست ضد أو مع أي من المبادرات المطروحة، مشيرين إلى دعوتهما للقوى السياسية للوصول إلى اتفاق بأسرع ما يمكن.وأكد عضوا مجلس السيادة دعم الحكومة لجهود الآلية الثلاثية والرباعية في إطار تيسير سبل الوصول إلى توافق سياسي.من جانبهما، أكد المبعوثان البريطانيان دعمهما لأي تطورات تؤدي إلى حلول ترضي الشعب السوداني.وتناول اللقاءان اتفاقية السلام المنشطة لجمهورية جنوب السودان، وتطورات الحرب في إثيوبيا، والجهود الجارية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، وحرص السودان بصفته رئيساً للإيقاد على دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في إثيوبيا.// انتهى //19:09ت م0183