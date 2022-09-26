المدينة المنورة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسنظمت جامعة طيبة اليوم احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، بحضور معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني ومنسوبي الجامعة وطلبتها، وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة.وأشار السراني إلى إنشاء أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر بالعالم بمدينة نيوم، مُضيفاً أن السعودية تعد عالمية في مؤشر أولوية السياحة والسفر وبيئة الأعمال وصادرات التمور، حيث سجلت المملكة ثاني أفضل أداء وتقدمت ثماني مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، إلى جانب أن المملكة تعد الأولى عالمياً في التحول الرقمي والثانية عالمياً في الأمن السيبراني.وتضمن الحفل الذي أُقيم لهذه المناسبة تقديم عرض مرئي بعنوان "فخر طيبة" تحدث من خلاله عدد من الطلبة عن إنجازاتهم وتميزهم في مختلف المجالات العلمية، وفيلم وثائقي بعنوان "مستقبل الدار" استعرض قوّة المملكة وتاريخها وإنجازاتها، وعدد من القصائد الشعرية الوطنيه, إضافة إلى عرض أوبريت وطني بعنوان "بصمةٌ وأثر"، كذلك أداء العرضة السعودية.وشهد الحفل تكريم معالي رئيس الجامعة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة التي أطلقتها عمادة شؤون الطلاب بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92‬، وخصصت لها جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل محور.// انتهى //19:14ت م0185