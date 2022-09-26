الإسكندرية 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأقام القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية مزيد بن محمد الهويشان، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد طاهر الشريف، وعدد من كبار المسؤولين المصريين، والنواب ورجال الأعمال، والقناصل العامين في الإسكندرية والطلبة السعوديين.وتضمن الحفل عرض أفلام وثائقية قصيرة، تناولت النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في ظل رؤيتها الطموحة.// انتهى //19:19ت م0186